Il Covid-19 continua a creare problemi all’interno dell’ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Dopo la chiusura temporanea del reparto di Pediatria dovuta alla positività di 5 unità sanitarie tra medici, infermieri e OSS sembra che pure la farmacia abbia chiuso momentaneamente i battenti.

Nei giorni scorsi infatti alcuni utenti che si erano presentati al pian terreno del nosocomio canicattinese per ritirare farmaci e alcuni presidi sanitari siano stati rimandati a casa creando così ulteriore malcontento.



La curva dei contagi nella città del Parnaso comincia ad assumere connotati preoccupanti tant’è che il Sindaco Ettore Di Ventura ha disposto non solo il rinvio a data da destinarsi del mercatino settimanale di Via Carlo Alberto, tradizionalmente organizzato il Mercoledì mattina, ma anche la chiusura momentanea delle sede del Municipio di via Cesare Battisti, per via della positività di uno dei dipendenti dell’UTC, riaperta però nella giornata di ieri.

Di Pietro Geremia