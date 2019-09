Canicattì, anno scolastico 2019/20 : aperte le iscrizioni all’Istituto Pirandello, primo anno gratuito

Print This Post

Inizia l’anno scolastico e tanti studenti si apprestano a costruire le basi per il loro futuro non senza avere dubbi su quale percorso scolastico scegliere.

L’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “L. Pirandello”, scuola paritaria, di Canicattì, nato come Centro Studi “L. Pirandello”, ha registrato, nel corso degli anni, un continuo incremento della popolazione scolastica, dando ragione a chi in questo progetto aveva creduto fin dall’inizio.

L’Istituto, nella sua attività più che ventennale, ha percorso un lungo cammino formando generazioni di giovani ai quali ha permesso la realizzazione di una formazione culturale e ha fatto conseguire un titolo di studio spendibile nel mondo del lavoro.

Importanti novità per il nuovo anno scolastico 2019/20, iscrizioni gratuite ai seguenti indirizzi :

Settore economico “Amministrazione finanza e Marketing“, settore Tecnologico “Costruzione ambiente e territorio, Liceo Scientifico.

Corsi serali per studenti lavoratori e a tutti gli iscritti materiale didattico gratuito. Costruisci il tuo futuro insieme a noi.

Primo anno completamente gratuito.

Vieni a trovarci a Canicattì in via Guareschi 17, tel: 0922 853032. www.itcgpirandello.it