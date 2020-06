Canicattì, aperte le iscrizioni per aspiranti guardie volontarie: info presso l’ accademia Kronos

L’accademia Kronos cerca volontari. L’associazione ambientalista con sede a Canicattì ha aperto le selezioni per guardie ambientali volontarie che avranno come obiettivo quello di salvaguardare l’ambiente e gli animali del territorio circostante.

“La guardia ambientale è una figura in continua trasformazione , ricca di professionalità e sempre aggiornata la cui gratuità e solidarietà non rappresentano un limite bensì un punto di forza al fianco di istituzioni e cittadini” – dicono all’unisono i membri dell’associazione. I requisiti previsti per poter partecipare alle selezioni sono i seguenti: cittadinanza italiana, età non inferiore a 18 anni e non superiore a 65 anni, possesso del diploma d Licenza dii scuola media inferiore, non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo, non avere a proprio carico procedimenti penali pendenti.

Una volta passate le selezioni e aver frequentato con successo un periodo di formazione, il candidato assumerà dunque il ruolo di Guardia Giurata Zoofila, ai sensi della legge 189/94, da svolgere a titolo gratuito per conto dell’Associazione Kronos .