Canicattì, apertura supermercato Lidl: attesa per il piano assunzioni ed i profili richiesti

Grande attesa a Canicattì per l’apertura del nuovo supermercato LIDL, che rientra nel piano d’investimenti in Italia della catena di supermercati tedeschi.

I lavori continuano a ritmo serrato nella zona di via Regina Elena dove sorgerà la nuova struttura commerciale. In città c’è grande attesa per il piano di assunzioni che rappresenta una boccata d’ossigeno per i tanti disoccupati locali.

Per il nuovo punto vendita, che ha previsto un investimento di svariati milioni di euro, dovrebbero essere oltre 20 i profili professionali richiesti.

Nei prossimi mesi, sul sito web dell’azienda, all’indirizzo www.lavoro.lidl.it , potrebbero già essere aperte le candidature per il personale richiesto.

In città però, oltre all’aspetto positivo per l’apertura del nuovo punto vendita, c’è qualche malumore riguardante il peggioramento della viabilità nella zona dei lavori.

A detta di molti residenti, i lavori di sbancamento avrebbero causato un peggioramento della qualità della vita sia dei residenti che di tutti coloro che giornalmente percorrono via regina Elena.

I camion che fanno da spola tra il cantiere e i luoghi in cui si scaricano i detriti, avrebbero contribuito a peggiorare sia la viabilità che il manto stradale.

Ci auguriamo che il comune di Canicattì, in occasione della relazione paesaggistica di analisi degli effetti dell’intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi , abbia individuato adeguate misure di compensazione così come fatto in occasione dei lavori sulla SS 640.

In quell’occasione, sia la precedente amministrazione che l’attuale, riuscirono ad ottenere dall’Anas un totale di quasi 800 mila euro come risarcimento dei disagi causati dai lavori del cantiere.