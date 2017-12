Canicattì, appello di solidarietà: Sordomuto non può permettersi ristrutturazione di casa fatiscente

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Una storia fuori dall’ordinario quella di Luigi Diego Loretta, 47enne sordomuto e disoccupato. Alcuni conoscenti di Luigi infatti, che hanno preso a cuore la sua vicenda personale, hanno lanciato un appello affinché il loro caro amico possa avere una sistemazione dignitosa in cui vivere.

Loretta, sordomuto dalla nascita, ha chiesto aiuto persino ai servizi sociali del Comune di Canicattì perché le sue condizioni richiederebbero un’assistenza straordinaria, “aiuto che sino a questo momento però gli è stato negato” – riporta il quotidiano La Sicilia. L’uomo d’altronde percepisce solo la pensione d’invalidità di circa 400 euro al mese con la quale non arriva neanche a fine mese.

Nonostante sia alla continua ricerca di lavoro inoltre, non riesce a trovare nulla e il bisogno di un’abitazione dove potere vivere lontano dall’umidità e dai pericoli si fa sempre più incessante dato che il tetto della casa lasciatagli dai genitori in via Calatafimi, ormai defunti, presenta profonde spaccature con il rischio che possa venire giù da un momento all’altro.