Canicattì, approvata costruzione di nuovi loculi al cimitero comunale

È stato approvato ieri, in G.M., con deliberazione 121/2019, il progetto esecutivo per la demolizione e ricostruzione delle sezioni C (teorie 8-9) e D (teorie 9-10) del Cimitero comunale.

L’assessore allo Sviluppo Territoriale, con delega ai servizi cimiteriali, Rosa Maria Corbo, illustra che l’importo totale del progetto ammonta a €.18.600,00 e che a breve saranno attivate, a cura del responsabile della P.O. n°. 5, ing. Gioacchino Meli, le procedure necessarie per l’indizione della gara di appalto.

“Questi lavori – dichiara il sindaco Ettore Di Ventura – consentiranno di garantire un maggior numero di loculi disponibili a soddisfare le esigenze della nostra comunità, nonché a ridurre le liste di attesa”.