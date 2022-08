L’amministrazione comunale di Canicattì, ha deliberato l’approvazione dell’avviso pubblico per attivare la ricerca dei soggetti interessati all’organizzazione dei Centri Estivi.

Per presentare le proposte progettuali c’è tempo fino al 19 agosto. Le istanze possono essere presentate in busta chiusa al Protocollo generale del Comune sito al piano terra del Palazzo di Città in corso Umberto I n. 59 oppure a mezzo pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

Le iniziative, che verranno adeguatamente vagliate, saranno destinate a bimbi/ragazzi dai 3 ai 14 anni.

“Daremo così nuove opportunità di socialità e gioco per bambini e adolescenti” commenta l’assessore alle Politiche sociali, Franco Giordano.