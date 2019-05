Canicattì, Approvato il regolamento sugli incarichi di Posizione Organizzativa

Print This Post

Nei giorni scorsi il Comune di Canicattì ha approvato il regolamento “Appendice al T.U. delle norme regolamentari in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi – Istituzione, conferimento, revoca e graduazione degli incarichi di Posizione Organizzativa”.

Nel dettaglio, il regolamento è composto da 10 articoli e da un allegato in cui sono individuati i criteri validi a quantificare la pesatura delle Posizioni Organizzative, ovvero il numero del personale assegnato; la complessità gestionale, relazionale e negoziale composta da tre voci subordinate ciascuna delle quali apporta un contributo diverso alla pesatura:

a) Rilevanza del contenuto della relazione che valuta la routinarietà o complessità degli interventi, e/o la responsabilità connessa allo svolgimento delle funzioni;

b) Varietà degli interlocutori che valuta la numerosità e/o diversità degli interlocutori;

c) Livello di attività gestionale che considera l’eterogeneità del livello degli interlocutori (istituzionale, politico, interno, esterno, di livello superiore e/o inferiore, di livello tecnico o gestionale); la complessità dei compiti gestionali che, a sua volta, dipende da tre voci subordinate: a) Rilevanza degli impegni di gestione di attività programmate e importanza delle posizioni nell’ambito delle scelte programmatiche; b) Frequenza e complessità degli eventi imprevisti e relativa capacità di risolverli; c) Entità delle risorse finanziarie gestite; la specificità professionale che considera il titolo di studio e l’esperienza professionale maturata; l’attribuzione di poteri di firma degli atti a rilevanza esterna e di altre competenze dirigenziali, la responsabilità di ulteriore P.O. in caso di assenza temporanea del titolare (c.d. Sostituzione).