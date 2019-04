Canicattì, approvato lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2019-2021

Connect on Linked in

Sono stati approvati stamani, in Giunta Municipale, lo schema di programma triennale delle OO.PP. 2019-2021 e l’elenco annuale delle OO.PP. per l’anno 2019. L’atto, D.G.M.n°.49/2019, è propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2019.

“La proposta riprende le linee di indirizzo dell’anno 2018 e, alla luce dello stato di realizzazione attuale delle opere e di quello prospettico (proiettato al 31 dicembre), giunge a definire l’insieme degli interventi di manutenzione, di urbanizzazione primaria e secondaria ed infrastrutturali previsti per il periodo 2019/2021.

Su espresso mandato dell’Amministrazione il presente programma triennale, alla luce dell’inserimento del Comune di Canicattì tra gli Enti che hanno aderito al PAESC e che, quindi, possono essere beneficiari di mirati finanziamenti volti al raggiungimento dell’obiettivo programmato per la riduzione dell’emissione di CO2 (e possibilmente di altri gas serra) sul proprio territorio di almeno il 40% entro il 2030, in particolare mediante una migliore efficienza energetica e un maggior impegno di fondi di energia rinnovabili, nonché per il fatto che, sempre su mandato dell’Amministrazione, l’ufficio tecnico sta portando avanti la progettazione per i lavori relativi al ripristino e miglioramento della completa funzionalità della piscina comunale, oltre che ad altre opere, deve intendersi dinamico in quanto all’occorrenza e ad ultimazione delle progettazioni in corso, possono essere inserite ulteriori opere per accedere a finanziamenti regionali, nazionali e/o comunitari.

Una delle opere inserite in questo nuovo programma, che già l’Amministrazione comunale, con Delibera di G.M. n°. 46 dell’11/04/2019, adottando la relativa modifica, aveva aggiunto al programma triennale 2018-2020 al fine di partecipare ad un bando per la presentazione di progetti relativi ad interventi per spese di investimento nel settore dei teatri, indetto dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali dell’Identità Siciliana e pubblicato nella GURS n.7 del 05/02/2019, che disciplina la concessione di contributi a sostegno della realizzazione di progetti volti al miglioramento ed alla qualificazione delle sedi di spettacolo in Sicilia, è quello relativo ai “Lavori di adeguamento e manutenzione presso il Teatro Sociale”, dell’importo complessivo di €.241.000,00”

Lo rendono noto il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo.