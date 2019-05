Canicattì, approvato piano per rifugio sicuro per donne vittime di violenze

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri il Comune di Canicattì ha approvato, con D.G.M. n°. 77/2019, una serie di schemi di convenzione tra l’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro e Comuni e tra Comuni ed Enti gestori delle strutture di accoglienza a rifugio segreto per donne vittime di violenza e di figli minori o diversamente abili.

A darne comunicazione è stato l’Assessore Davide Lalicata, che specifica come la tutela delle donne vittime di tali reati rientri tra gli interventi socio-assistenziali di competenza dei Comuni.

L’atto si è reso necessario per poter accedere al contributo regionale, previsto dalle norme vigenti, utile a sostenere le spese relative alle rette di ricovero delle vittime per le quali, il Servizio Sociale Professionale dell’Ente, ha ritenuto indispensabile il collocamento in strutture protette per allontanarle da nuclei familiari insani.

L’atto è stato dichiarato immediatamente esecutivo e non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale in corso di formazione.