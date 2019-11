Canicattì, approvato progetto esecutivo lavori di conversione dell’area giochi di via Sandro Pertini in Parco giochi inclusivo

Print This Post

L’amministrazione comunale di Canicattì, ha approvato un progetto esecutivo per i lavori di conversione dell’area giochi di via Sandro Pertini in Parco giochi inclusivo aderendo, di fatto, all’iniziativa proposta dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro con D.D.G. n.1399/Servizio 4 anno 2019.

L’importo complessivo dei lavori ammonta a 54.618 euro. Dando seguito alla D.G.M. n. 140/2019, il suddetto progetto, redatto dai tecnici dell’UTC, è stato già trasmesso all’Assessorato Regionale per accedere al relativo finanziamento.

“Siamo soddisfatti di aver partecipato anche a questo progetto – dichiara l’assessore alle Politiche Sociali, Antonio Giardina – e attendiamo fiduciosi un esito positivo.

È un dovere morale d tutti noi pensare ad uno spazio dove i bambini possano giocare e divertirsi in sicurezza. Bisogna essere attenti alle esigenze di tutti, e proprio per questo riteniamo di fondamentale importanza la creazione di un luogo che deve includere tutti, com’è appunto il parco inclusivo”.