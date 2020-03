Canicattì, approvato regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata

Connect on Linked in

È stato approvato ieri, in C.C., il Regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Il Regolamento è stato proposto dal sindaco Ettore Di Ventura e dall’Assessore Comunale Fabio di Benedetto. Il regolamento era stato approvato nelle scorse settimane dalla Giunta Municipale e condiviso dal libero consesso. Consta di diciotto articoli nei quali verrà trattata la modalità della concessione in uso dei beni a terzi, la programmazione e pianificazione dei beni confiscati e assegnati al Comune, criteri e procedimenti di assegnazione, gli obblighi del concessionario, durata e rinnovo della concessione, la cessione del bene e del contratto, il controllo, il potere sanzionatorio, l’azione risarcitoria, la gestione diretta per uso istituzionale del bene confiscato, la finalità lucrativa – locazione, la ristrutturazione, le controversie. “Adesso abbiamo uno strumento assolutamente inedito – commenta il sindaco Ettore Di Ventura – che sarà da guida per le procedure di destinazione e utilizzo dei beni confiscati alla mafia”.