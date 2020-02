Canicattì, armati di fucile mitragliatore tentano rapina in tabaccheria

Print This Post

Sabato sera, intorno alle 20.00, il personale del Commissariato di P.S. di Canicattì, è intervenuto in via Pirandello, presso una Rivendita di Tabacchi, per una tentata rapina.

Poco prima un uomo travisato da un cappuccio, era entrato all’interno dell’esercizio commerciale imbracciando un fucile mitragliatore – verosimilmente arma giocattolo -, e senza proferire parola si impossessava della cassetta del registratore di cassa contenente l’incasso giornaliero.

La pronta reazione dei proprietari, che colpivano il malvivente per ben due volte, sul corpo, con un manico di scopa in legno, faceva desistere il rapinatore che, abbandonata la cassetta dell’incasso, ha fatto perdere le proprie tracce.

Il malvivente, una volta uscito dall’esercizio commerciale, era atteso da un complice a bordo di un ciclomotore. Indagini in corso.