Attimi di panico in una farmacia di Canicattì, nel quartiere Borgalino, dove un rapinatore intorno alle 21.00 di ieri sera venerdì 19 agosto, è entrato nel locale indossando un casco integrale e pistola in pugno ha tentato di farsi consegnare l’incasso della giornata ma la reazione della farmacista che, in preda al panico ha iniziato ad urlare, ha fatto desistere il rapinatore che è fuggito senza portare a termine l’azione criminale.

Sul posto è giunta una volante del locale commissariato, gli agenti hanno chiesto i filmati della video sorveglianza nella speranza di riuscire a trovare elementi utili alle indagini.