Canicattì, arrestato 41enne per affidamento in prova fatto male

Gli uomini della polizia di Stato di Canicattì hanno arrestato il 41enne A.P. in esecuzione di un’ordinanza emessa da parte del Tribunale di Sorveglianza di Palermo.

A quanto pare l’uomo si era macchiato all’interno del capoluogo siciliano e precisamente nel 2010, del reato di guida in stato di ebbrezza per il quale aveva ricevuto una condanna a 6 mesi di reclusione.

In seguito alla sentenza era stata disposta per il reo l’affidamento in prova al servizio sociale andato evidentemente male dato che i poliziotti, a seguito di accertamento, avevano rilevato alcune violazioni relative alla misura alternativa della pena che ha portato quindi il Tribunale di Sorveglianza a sottoporre l’uomo alla detenzione domiciliare.

Di Pietro Geremia