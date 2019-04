Canicattì, arriva la Pasqua al Barone Lombardo: Croce Rossa porta le uova ai bambini ricoverati(Foto)

Connect on Linked in

La solidarietà è ormai di casa a Canicattì.

Nella giornata di ieri i volontari della Croce Rossa di Canicattì hanno consegnato le Uova di Pasqua ai bambini ricoverati nella pediatria dell’ospedale “Barone Lombardo”.

L’iniziativa, denominata “Dolci Sorrisi” è stata fortemente voluta dal comitato territoriale della città del Parnaso, da sempre sensibile a questo tipo di tematiche, ed ha dunque permesso di portare ai piccoli degenti, nonché ai loro genitori, non solo tanta buona cioccolata accompagnata da piccoli regalini ma soprattutto una sana spensieratezza scaturita dalle divertenti animazioni dei solerti volontari.

“Volevamo ringraziare la Croce Rossa per aver dato ai nostri figli “un’ora d’aria” dalle malattie che li affliggono. E’ stato magnifico poter vedere un sorriso gioioso nei loro volti mentre giocavano con i volontari che hanno saputo coccolarli come ogni bambino al mondo meriterebbe, soprattutto in ambienti come questo” – ha commentato un genitore ai nostri microfoni.

Da sempre la Croce Rossa di Canicattì, appartenente al Comitato di Agrigento guidato dal Dott. Angelo Vita, si è distinta per iniziative a favore del prossimo grazie anche alle generose donazioni ricevute dalle varie attività commerciali locali che hanno permesso la riuscita del progetto solidale.

Di Pietro Geremia