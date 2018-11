Canicattì, arriva la prima fiera dedicata all’organizzazione del 18° compleanno e del Wedding

Connect on Linked in

Il 24 e 25 Novembre, presso i locali del centro commerciale Le Vigne di Castrofilippo sarà organizzata : ” Wedding 18° compleanno, L’evento che unisce” la prima fiera dedicata ai giorni più belli della vita, dal 18esimo compleanno fino al giorno del matrimonio.

Il diciottesimo anno d’età è visto come un importante traguardo perché rappresenta un passaggio importante nella vita di ogni ragazzo o ragazza così come il matrimonio e allora ecco che questa prima fiera di settore vi svelerà i segreti per organizzare questi eventi in maniera impeccabile, una delle chiavi per il successo di un evento è pianificarlo in anticipo…. e noi ti aiuteremo a farlo!!!

Una fiera esclusiva alla quale saranno presenti solo i migliori espositori del settore, due giorni ricchi di novità con tantissime categorie presenti:

fotografi, abiti da sposa e da sposo, abiti da sera, catering, allestimenti, addobbi floreali, estetica, agenzie viaggi, liste nozze, noleggio auto, animazione, creazione biglietti per matrimonio e 18esimo compleanno, location esclusive per festeggiare i 18 anni e non solo…..

Durante il week end non mancheranno momenti di intrattenimento con sfilate casual e in abito da sposa. Un evento davvero esclusivo che richiamerà l’attenzione di migliaia di persone.

Per informazioni e prenotazioni contattare l’agenzia Party Planner al seguente numero:

320 022 54 14