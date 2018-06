Canicattì, arriva la sentenza per l’Omicida di Marco Vinci: 30 anni di carcere

Connect on Linked in

Dopo dopo più di un anno dal tragico omicidio del 22enne canicattinese Marco Vinci, è arrivata la sentenza emanata dal gup Alfonso Malato per l’omicida Daniele Lodato: 30 anni di carcere. Il tragico assassinio era avvenuto lo scorso 17 giugno al culmine di una lite avvenuta in Piazza Dante in difesa di una professoressa che pare fosse stata importunata dall’aggressore, suscitando nel paese della città del Parnaso un forte clamore misto a rabbia per una fine tanto dolorosa quanto drammatica. Nel dettaglio, la sentenza è stata pronunciata questa mattina all’interno del tribunale agrigentino comminando dunque al 34enne omicida la stessa pena proposta dall’accusa, ad esclusione dell’aggravante della premeditazione, permettendogli così di evitare l’ergastolo, e l’interdizione dai pubblici uffici. Inoltre, il gup ha condannato lo stesso Lo Dato ad un risarcimento ai familiari della giovane vittima con una provvisionale di 100 mila euro a testa per entrambi i genitori.

Di Pietro Geremia