Canicattì, assicurazioni fasulle: polizia lancia allarme su truffe online

In virtù della pioggia di denunce arrivate negli ultimi giorni nel commissariato di Canicattì guidato dal Vice Questore Cesare Castelli, la polizia di stato ha voluto mettere in guardia i cittadini su una truffa online inerente le frodi assicurative.

A quanto pare molti cittadini canicattinesi, provando a risparmiare sul rinnovo della propria assicurazione auto, sarebbero incappati nel un sito internet di una presunta agenzia assicurativa che prometteva polizze scontate.

Nel dettaglio, gli utenti a caccia del risparmio e finiti sul sito incriminato avrebbero trovato un numero di telefono al quale chiamare, dove venivano spiegati i termini di pagamento della stipula del contratto che avvenivano tramite un bonifico su postepay o postepay evolution, cosa di per sé alquanto insolita per una compagnia assicurativa.

Una volta pagata la somma pattuita, all’utente veniva recapitata una mail contenente il contrassegno fasullo d’assicurazione, simile in tutto e per tutto a quelli originali ma appunto non autentico e quindi senza valore legale.

Solo dopo essere stati fermati dalle forze dell’ordine i cittadini caduti nella trappola si sono effettivamente accorti di essere stati truffati ricevendo oltre al danno la beffa della sanzione amministrativa per mancata copertura assicurativa.

“In caso di dubbi o sospetti – dicono gli uomini della polizia di stato – rivolgetevi, anche solo per dei chiarimenti, alle forze dell’ordine. La mancanza dell’assicurazione Rca, oltre alla notevole sanzione amministrativa e al relativo sequestro del veicolo, può comportare in caso di sinistri gravi ripercussioni civilistiche”.

Di Pietro Geremia