Canicattì, Associazione Skà vince il premio “Musica Nuova”

Il Coro Cluster dell’Associazione Skà, ha partecipato ieri alla nota Rassegna di Musica corale Sacra, tenutasi per il XVII anno consecutivo nella Chiesa Madre di Alessandria della Rocca.

Alla rassegna hanno partecipato numerosi cori provenienti da diverse parti della Sicilia, anche uno proveniente dalla Calabria, presentando due brani di carattere Sacro.

Il coro Cluster, rispondendo col il proprio stile pop con influenze jazz, ha partecipato con i due brani Sacri: “Rock of my Salvation” di Teresa Muller e “God Will Make a Way” di Don Moen, di cui si potranno apprezzare i video sulle pagine Facebook ed Instagram dell’Associazione.

Grazie a questi brani il Coro Cluster ha meritato il premio “Musica Nuova”, per avere presentato brani di autori contemporanei di particolare interesse.