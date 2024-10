Il Tribunale di Agrigento, presieduto dalla giudice Fulvia Veneziano, ha pronunciato la sentenza di assoluzione per due cittadine di Canicattì, Anna Maria Damiano e Valentina Lo Manto, riguardo alle accuse di stalking, violazione di domicilio, lesioni e minacce.

Anna Maria Damiano era stata accusata di inviare messaggi intimidatori a un’altra donna di Canicattì, mentre Valentina Lo Manto era imputata per essersi introdotta abusivamente nell’abitazione della stessa e aver minacciato di morte la vittima.

La decisione del giudice monocratico di assolvere le imputate dai reati di stalking e violazione di domicilio è stata presa in quanto i fatti non risultano sussistere. Inoltre, è stata dichiarata l’irrilevanza del procedere per il reato di minaccia, a causa dell’assenza dei requisiti necessari per procedere.

Le difese di Damiano e Lo Manto sono state gestite con efficacia dagli avvocati Annalisa Lentini e Angelo Asaro, portando a una conclusione positiva per le due donne.