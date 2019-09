Canicattì, Assolti di Ventura ex Corbo su riordino delle carriere: “Il fatto non sussiste”

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri i giudici della seconda sezione penale ha assolto il Sindaco di Canicattì Ettore Di Ventura e l’ex primo cittadino Vincenzo Corbo sul famoso caso del riordino delle carriere perché “il fatto non sussiste”.

II tutto sarebbe nato

nel 2014 quando i due amministratori pubblici erano stati portati a processo in

seguito all’accusa di abuso di ufficio scaturita dall’aver firmato (a distanza

di due anni uno dall’altro) il nulla osta circa il trasferimento di una

dipendente che, secondo una prima ipotesi dell’accusa, tale passaggio le

avrebbe consentito di guadagnare un maggiore stipendio non dovuto costringendo

tra le altre cose una collega a un maggiore carico di lavoro con la stessa

retribuzione.

Solo in seguito al

dibattimento sarebbe emerso come i due sindaci non solo non avrebbero commesso alcun

abuso di ufficio non essendoci alcuna volontà di favorire o sfavorire nessuno ma

dalla loro decisione, secondo la requisitoria della stessa accusa, sarebbe

stato accertato un risparmio per l’ente.

Di Pietro Geremia