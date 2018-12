Canicattì, assolti tre funzionari dell’Utc dall’accusa di diffamazione

Print This Post

Tre funzionari dell’ufficio tecnico del Comune di Canicattì : l’avv. Paolo Adamo, l’ing. Gioacchino Meli e l’arch. Salvatore Carlino, sono stati assolti dal Giudice di Pace di Agrigento, dott. Cacciatore, in conclusione di un processo sorto dopo la querela per diffamazione depositata da due tecnici di Canicattì, l’arch. Marcello Romè e il geom. Vincenzo Romé, figlio e padre , che avevano giudicato diffamatorie nei loro confronti delle affermazioni contenute in un atto procedurale a firma dei tre e indirizzato a un cliente dei due tecnici.

Il legale dei tre funzionari comunali , l’avv. Salvatore Iannello , ha sostenuto che le argomentazioni dei tre imputati costituivano espressione di un parere discrezionale privo di alcun intento offensivo e che, ad ogni modo, il fatto, trattandosi di una missiva riservata, non avrebbe mai potuto integrare la struttura tipica del reato.

Tesi accolta dal Giudice che ha assolto i tre imputati canicattinesi.