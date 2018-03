Canicattì, assolto 45enne accusato di nascondere soldi per non pagare l’avvocato

Connect on Linked in

Un 45enne di Canicattì è stato assolto dall’accusa di aver nascosto il proprio denaro per non pagare il proprio avvocato per un’ assistenza legale in un precedente processo del 2010.

Nel dettaglio, il giudice monocratico Rossana Croce ha assolto perché il fatto non sussiste ad un canicattinese, V.V., il quale era accusato di avere nascosto i redditi che scaturivano dalla proprietà di alcuni immobili al fine di ottenere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e quindi di avere l’assistenza legale gratis.

Durante il processo l’accusa aveva chiesto la condanna a quattro mesi ma il suo difensore, l’avvocato Gianfranco Pilato, aveva invece sostenuto che “si trattava, comunque, di un falso innocuo perché sarebbe rimasto ugualmente sotto il tetto entro il quale si ha diritto al beneficio”.

Di Pietro Geremia