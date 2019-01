Canicattì, attivato il progetto del “Carnevale Canicattinese 2019”

Print This Post

Il carnevale della città di Canicattì tornerà finalmente alla ribalta.

Grazie alla proposta iniziale dell’Associazione “Ci siamo anche noi”, insieme ad altre associazioni locali, è stata approvata con deliberazione di Giunta Municipale n°. 1 dell’11 gennaio l’adesione al progetto “Carnevale Canicattinese 2019”.

Per la kermesse che negli anni passati ha raggiunto i più alti livelli di bellezza e organizzazione dell’intera Sicilia facendo convergere nella città del Parnaso centinaia di persone provenienti da altri paesi, saranno previsti gli allestimenti di 5 carri allegorici, esibizioni di gruppi in maschera a coreografia dei carri a cura di 5 scuole di ballo, la partecipazione delle scuole, di ludoteche che coinvolgeranno i bambini in maschera, distribuzione di dolci tipici e zucchero filato da un carro a tema mentre, da un altro, verrà diffusa musica disco.

Tra l’Associazione, che si assume oltre gli oneri organizzativi anche quelli finanziari e promopubblicitari, e il Comune di Canicattì, il quale assicurerà i servizi di viabilità, la regia di tavoli tecnici per la definizione delle misure di safety e security indispensabili allo svolgimento della manifestazione, la pubblicità sul sito istituzionale e la pagina social dell’Ente, verrà stipulata apposita convenzione per disciplinare nei dettagli i rapporti tra i due partner.

L’adesione a tale progetto non comporta alcun onere finanziario a carico dell’Ente a sostegno della manifestazione

Di Pietro Geremia