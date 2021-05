Entra in funzione oggi a Canicattì il terzo covid-hotel della provincia di Agrigento.

La struttura, attiva presso l’ex IPAB “Burgio Corsello”, al pari di quelle già attive a Sciacca e Ribera, accoglierà da subito i soggetti asintomatici dimessi dagli ospedali per consentire loro il completamento del periodo di quarantena.

Il covid-hotel di Canicattì, una volta a regime, sarà in grado di ospitare quaranta persone.

L’attivazione del servizio rientra in un piano organico e complessivo di interventi che la direzione strategica ASP sta da tempo ponendo in essere per elevare costantemente i livelli di assistenza e sarà seguito dall’apertura di ulteriori strutture ricettive in provincia.