Canicattì, atto vandalico scuola Pertini: intervento del Consigliere Palermo

“Manifesto il più profondo disgusto per l’ennesimo presunto atto vandalico perpetrato ai danni della scuola Pertini, e piscina comunale. Se si dovesse confermare la natura di questo atto, saremmo di fronte ad una azione di una inciviltà assoluta, tanto più perchè realizzata nei confronti di una scuola elementare, frequentata da bambini, che sono il simbolo dell’innocenza e che rappresentano il nostro futuro.

Innumerevoli volte ho richiesto inutilmente al sindaco di fare

installare delle videocamere o fare funzionare quelle esistenti in vari

luoghi della città per reprimere l’abbandono illecito dei rifiuti, come

in contrada tre fontane, per proteggere i parchi giochi per bambini dai

vandali, per vigilare sulle scuole, per prevenire la realizzazione atti

criminali come quello appena accaduto e per agevolare l’attività

repressiva delle Forze dell’Ordine.

Il sindaco, che da anni ormai rimane sordo a queste richieste, ha il dovere di intervenire e di rispondere alle giuste richieste dei cittadini, che vogliono una città più sicura ed a misura di bambino.”

Consigliere comunale , Umberto Palermo