Canicattì, auto a fuoco nella notte: indagano le forze dell’ordine

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Notti di fuoco quelle che si avvicendano a Canicattì.

Intorno alle 3.00 tra Martedì e Mercoledì scorso pare che ben 3 autoveicoli, rispettivamente 1 BMW,1 Renault Modus e 1 fuoristrada e parcheggiati in via Nazionale siano stati dati in pasto fiamme da ignoti.

Non appena accorti del rogo, i residenti avrebbero allertato i vigili del fuoco del locale distaccamento i quali, dopo un paio d’ore, sarebbero riusciti a domare le fiamme lasciando così spazio ai carabinieri che hanno avviato le indagini di rito.

Di Pietro Geremia