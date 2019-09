Canicattì, auto contro camion : due feriti(Foto)

Connect on Linked in

Un incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio intorno alle 18.30 nei pressi dell’emittente televisiva Trc, in direzione Naro. Una Ford Fiesta guidata da un giovane romeno che procedeva in direzione Naro, dopo aver perso aderenza, è finita addosso ad un camion che procedeva in direzione opposta. Un urto violento che ha distrutto il frontale dell’utilitaria. Nello scontro sono rimasti feriti il conducente ed un passeggero, trasportati all’ospedale barone Lombardo di Canicattì . Sul posto sono giunti i vigili urbani di Canicattì per i rilievi del caso, disagi al traffico veicolare a causa della chiusura della carreggiata in direzione Naro.