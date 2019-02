Print This Post

Una Fiat 500 è andata in fiamme ieri sera, intorno alle 23.30, in via Trocadero, nel centro storico di Canicattì.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno spento il rogo e messo in sicurezza la zona.

L’autovettura è stata completamente avvolta dalle fiamme. Sul luogo dell’incendio non sarebbero state trovate tracce di liquido infiammabile.

Sul posto anche i poliziotti del locale commissariato che indagano sull’accaduto.