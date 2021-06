Una tragedia evitata quella avvenuta nella giornata di ieri a Canicattì.

Nella centralissima via Regina Elena è avvenuto un brutto incidente stradale autonomo con protagoniste due donne originarie della Romania ma residenti nel posto.

Nel dettaglio sembra che le donne si trovassero a bordo di un’automobile quando, a causa della rottura dei freni, il mezzo, anziché fermarsi, avrebbe continuato la propria andatura per le vie della città andando così a terminare la corsa contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Fortunatamente nessun pedone o altro mezzo sono stati coinvolti nel sinistro in seguito al quale le due donne sono state trasportate dai soccorritori del 118 presso il pronto soccorso dell’ospedale Barone Lombardo per gli accertamenti medici di rito.

Di Pietro Geremia