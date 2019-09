Canicattì, auto si ribalta all’improvviso: ferite tre ragazze

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Grande paura ma per fortuna conseguenza lievi durante un improvviso ribaltamento di una Fiat Panda, vecchio modello, al cui interno si trovano tre ragazze, due di Canicattì ed una di Ravanusa.

L’utilitaria, mercoledì scorso in tarda sera, per causa in corso di accertamento si è ribaltata nei pressi del Santuario di Padre Gioacchino La Lomia, nella parte alta di Canicattì.

Dopo essersi riprese dal grande spavento sono state le stesse ragazze a chiamare il 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza.

Le giovani sono state trasportate al pronto soccorso dove, per fortuna, i medici hanno riscontrato solo qualche contusione , nessuna ferita di seria entità.

Sul posto anche i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno messo il mezzo in condizioni di sicurezza evitando un possibile incendio.

Foto d’archivio