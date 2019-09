Canicattì, auto si ribalta lungo la SS640: ferite 2 ragazze

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Due ragazze di Canicattì sono rimaste ferite in un incidente stradale autonomo avvenuto lungo la SS640 nei pressi del bivio per Racalmuto.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, l’utilitaria sulla quale viaggiavano si è ribaltata su una fiancata finendo poi sul guard rail.

Le giovani avrebbero riportato contusioni varie e unasospetta frattura agli arti, per questo motivo sono state trasportate una all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, dove è presente il reparto di ortopedia, e l’altra all’ospedale barone Lombardo di Canicattì.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Canicattì e della stazione di Racalmuto , i vigili del fuoco e due mezzi di soccorso del 118 .