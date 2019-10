Canicattì, auto si ribalta nel rettilineo della SS123 in contrada Giacchetto: ferito un anziano

Print This Post

Un incidente stradale autonomo si è verificato pochi minuti fa in contrada Giacchetto, lungo il rettilineo della strada statale 123 che porta a Campobello di Licata.

Una Fiat Punto condotta da un 83enne di Castrofilippo, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata all’altezza di villa Giacchetto.

L’uomo è rimasto incastrato all’interno dell’abitacolo, sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del locale distaccamento che hanno tagliato le lamiere con le cesoie in dotazione per liberare l’anziano.

Sul posto sono giunti i mezzi di soccorso dell’eccedenza 118, croce verde di Canicattì, ed un’autoambulanza del 118 proveniente da Ravanusa.

L’uomo è stato ricoverato presso l’ospedale barone Lombardo di Canicattì, ha riportato contusioni varie e traumi facciali.

