Canicattì, autocertificazione anche per chi esce a piedi, si deve indicare il motivo: ai trasgressori denuncia penale

Il presidente del Consiglio Conte ha appena annunciato la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione dei generi alimentari, farmacie e parafarmacie, si deve restare in casa per prevenire il contagio da coronavirus e per rispettare le nuove norme imposte dal Decreto in vigore che rende e consente di uscire di casa solo per motivi di necessità, come andare al lavoro o fare la spesa o per esigenze legate alla salute, ad esempio una terapia medica.

Ma bisogna sempre portare dietro l’autocertificazione, anche per chi esce a piedi, indicando il motivo dell’allontanamento dalla propria abitazione.

Chi si allontana dal proprio Comune di residenza senza giustificato motivo, rischia una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del codice penale.

Dunque l’appello è alla collaborazione di tutti al fine di uscire al più presto da questo incubo.