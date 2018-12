Canicattì, avviata la distribuzione del Kit per la raccolta differenziata

Connect on Linked in

Nel comune di Canicattì è già in distribuzione, nelle cassette della posta di ogni residenza, il volantino che pubblicizza il calendario della distribuzione del kit per la raccolta differenziata. In calce alla locandina si trova la delega con la quale nominare, in caso di impedimento, eventuali sostituti per il ritiro dei contenitori e del materiale informativo.

Nei prossimi giorni, inoltre, la campagna di informazione sarà integrata con l’affissione di manifesti divulgativi.

Inoltre, è già in atto un censimento delle attività commerciali, finalizzato alla pianificazione della logistica.

Per il ritiro del kit è indispensabile esibire la tessera sanitaria dell’intestatario della TARI, anche in caso di delega.

La distribuzione avverrà al centro culturale San Domenico e sarà così articolata:

A-B-C: da mercoledì 2 a venerdì 11 gennaio 2019

D-E-F-G: da sabato 12 a Sabato 19 gennaio 2019

H-I-J-K-L: da lunedì 21 a sabato 26 gennaio 2019

M-N-O-P: da lunedì 28 gennaio a sabato 2 febbraio 2019

Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z: da lunedì 4 a sabato 9 febbraio 2019

Orari di ritiro kit. Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17:30. Sabato dalle ore 8:30 alle ore 14.