Canicattì, avviata la selezione pubblica per ampliamento staff manageriale e tecnico

Il Consorzio Sol.Co. Rete di Imprese Sociali Siciliane informa che il proprio Staff Manageriale e Tecnico ha necessità di essere ampliato al fine di soddisfare la domanda dell’utenza.

Il Consorzio Sol.Co., pertanto, ha proceduto a formulare un avviso pubblico di Selezione mediante Procedura comparativa dedicato agli 8 comuni del Distretto Socio Sanitario D3.



Le figure professionali da selezionare per l’inserimento nell’organico del progetto sono:

– Operatori Sociali per Informazione e sensibilizzazione, per la quale mansione sono richiesti un adeguato titolo di studio, una pregressa esperienza di esperto informatico, referente info point/segretariato sociale, referente sportello di ascolto, il tutto per un impiego part time 19 ore/sett, Livello D1, e un periodo di contratto dal 01.12.2018 al 31.12.2019;

– Operatori Sociali per Accompagnamento, orientamento, formazione e laboratori per l’implementazione delle competenze, per la quale mansione sono richiesti un adeguato titolo di studio di educatore e/o psicologo e/o esperto in politiche attive del lavoro per accompagnamento, orientamento, presa in carico ed accompagnamento dei beneficiari del SIA/REI in percorsi volti all’autonomia ed all’inclusione sociale, il tutto per un un impiego part time 19 ore/sett, Livello D1, periodo del contratto dal 01.12.2018 al 31.12.2019;



– Operatori Sociali per creazione partnership e sviluppo locale, per la quale mansione sono richiesti un adeguato titolo di studio, una pregressa esperienza in accesso a finanziamenti pubblici, esperto in Sviluppo Locale e di Comunità, esperto networking il tutto per un impiego part time 19 ore/sett, Livello D1, periodo del contratto dal 01.12.2018 al 31.12.2019.

Le attività saranno espletate negli Info Point dei Comuni del Distretto Socio Sanitario D3: Canicattì (Capofila), Campobello di Licata, Castrofilippo, Naro, Racalmuto, Ravanusa, Grotte e Camastra.

Bando e domandina sono scaricabili dalle immagini sottostanti e/o dal sito ufficiale del Comune di Canicattì

www.comune.canicatti.ag.it e/o dal sito ufficiale del Sol.Co. al link http://www.solco.coop/articolo.php?a=3924