Canicattì, avviata manutenzione Via Valdoni e Via Giglia

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi sono state pubblicate all’albo pretorio del Comune di Canicattì le determine relative ai lavori di manutenzione delle vie Valdoni e Giglia.

Nel dettaglio, via Valdoni rimarrà in pubblicazione fino al 18 giugno p.v. ed in merito L’assessore allo Sviluppo Territoriale, Rosa Maria Corbo, ricorda che l’importo complessivo del progetto è di €. 63.700,00. Tali lavori riguarderanno la sistemazione della rete stradale, ovvero la realizzazione di carreggiata carrabile, dei marciapiedi e, ove possibile, l’abbattimento delle barriere architettoniche, inoltre la realizzazione delle rete di raccolta delle acque piovane mediante la realizzazione di quattro caditoie, la predisposizione di due allacciamenti fognari privati nelle adiacenze di lotti da edificare per evitare tagli futuri, la predisposizione dei sottoservizi per l’illuminazione del tronco stradale oggetto di intervento mediante il prolungamento delle rete esistente.

L’atto riguardante il progetto per i lavori di Via Giglia invece, il cui importo totale ammonta a €. 97.500,00, rimarrà in pubblicazione fino al 19 giugno p.v.

Questi lavori prevedono la sistemazione delle caditoie a nastro già esistenti ma sconnesse, il ripristino della sede carrabile mediante l’irruvidimento del manto di usura in conglomerato bituminoso, l’eliminazione di buche e sconnessioni e la successiva stesura di un nuovo strato di conglomerato bituminoso di usura dello spessore di cm.3.

“Come precedentemente detto – dichiara l’assessore Corbo – per queste attività saranno utilizzati i fondi compensativi dell’ANAS assegnati a questo Comune a seguito dei lavori di raddoppio della SS 640 Porto Empedocle-Caltanissetta”.