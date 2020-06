Canicattì, avviata procedura di ristrutturazione strade delle contrade cittadine

Pubblicazione gara lavori ristrutturazione e ammodernamento strada interaziendale che collega la S.S .122 con il Comune di Castrofilippo attraverso le contrade “PASSO DI ALI’” – PIDOCCHIO – GROTTICELLE .Fondi PSR/Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 4.3. Azione 1 – Scadenza presentazione offerte 3 luglio 2020 ore 23:59.

Informiamo che si tratta di una gara telematica, sulla piattaforma “SITAS e-procurement”, a procedura aperta con il criterio del minor prezzo.

Le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall’UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all’indirizzo URL:

https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/appaltitelematici/it/homepage.wp

raggiungibile altresì dal sito http://www.lavoripubblici.sicilia.it/appalti-telematici entro e non oltre le ore 23:59 del 03 ( TRE ) luglio 2020.

Valore stimato

– Valore, IVA esclusa: 499.927,68, compreso oneri per la sicurezza;

– Gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad € 4.661,90

– L’importo dei lavori a base di gara soggetto a ribasso, esclusi IVA e oneri per la sicurezza, ammonta ad €495.265,78 di cui € 53.360,14 per manodopera.

L’apertura delle offerte è prevista per le 9:30 del 6 luglio 2020 nella sede dell’UREGA di Agrigento, in Via Acrone, 51

Il sindaco Ettore Di Ventura informa che l’atto di riferimento è la DD 717/2020