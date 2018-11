Canicattì, avviate opere di bonifica in piazzale Nassirya e nel parco Pertini (Foto)

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Dopo le varie segnalazioni riguardanti lo stato di profondo abbandono del piazzale dedicato ai caduti di Nassirya, sito in contrada Reda e delle zone limitrofe, l’amministrazione comunale ha predisposto delle opere di bonifica al fine di ridare dignità a tutto il quartiere dove è eretto il monumento in memoria dei militari caduti in Iraq.

Nella zona erano presenti rifiuti di vario genere e l’erba aveva quasi coperto la targa ai piedi della stele.

Nella zona puntualmente vengono gettati i rifiuti, bottiglie e cartacce adesso, dopo la bonifica, si spera in un maggior senso civico dei cittadini che frequentano quella zona.

Le opere di pulizia messe in atto dal Comune hanno riguardato anche il parco Pertini, anche in questo caso la zona era sommersa dai rifiuti.