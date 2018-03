Canicattì, avviati i controlli contro la panificazione nei giorni festivi

Connect on Linked in

Dopo una lettera inviata dalla Confcommercio di Agrigento al sindaco Ettore Di Ventura, i vigili urbani di Canicattì hanno avviato dei controlli per contrastare i panificatori che non rispettano il divieto di vendita del pane nei giorni festivi.

Dalle lamentele poste alle autorità, sembrerebbe infatti che non tutti i forni abbiano rispettato in pieno il decreto adottato proprio per poter “garantire il riposo, la salute ed i diritti civili e religiosi degli operatori del settore” che comunque garantisce “la turnazione delle aperture delle attività di panificazione nelle domeniche e nei giorni festivi, anche in base alle esigenze e alle peculiari caratteristiche del territorio” e che ha inoltre trovato d’accordo, durante una riunione in municipio, 24 panificatori su 25.

Di Pietro Geremia