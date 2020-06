Canicattì, avviato programma di aggiornamento del personale dipendente dell’Ente Comunale

Print This Post

Dopo il corso sul flusso documentale, quello sulla trasparenza dell’attività amministrativa e dell’accesso agli atti, tenuti dal dirigente dr. Angelo Licata, si è svolto anche il primo step dell’aggiornamento sui contratti e le gare d’appalto curato dalla responsabile sig.ra Luigina Maccarrone.

Prossima alla quiescenza la sig.ra Maccarrone, in linea con le direttive volute dal segretario generale, Giovanni Panepinto in merito alla trasmissione delle competenze in un’ottica di prossimo turnover, ha parlato con il consueto entusiasmo della complessa materia e delle norme che la regolamentano. Nei prossimi giorni sarà organizzato un secondo step dove sarà prevista una simulazione pratica.