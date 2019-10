Canicattì, avviato stamattina il “Progetto Ambiente”

Connect on Linked in

Avviato stamattina il “Progetto Ambiente” ideato in sinergia tra gli assessorati alle Politiche Sociali, cui fa capo l’assessore Antonio Giardina e quello all’Ambiente, il cui titolare è l’assessore Umberto Palermo .

Si tratta di un progetto pilota già ufficializzato il 19 settembre scorso e il cui inizio era stato previsto per la prima decade di ottobre.

Oggi, in perfetto tempismo, dopo l’espletamento di tutte le fasi propedeutiche, il progetto ha visto il via. All’opera 6 disoccupati in borsa lavoro che saranno impegnati 20 h a settimana per sei mesi nel servizio di spazzamento e raccolta cumuli di rifiuti abbandonati lungo le vie del centro abitato. I disoccupati oggi hanno iniziato la loro opera di ripristino del decoro urbano in zona Oltreponte e in piazza Caduti di Nassiriya.

“Il progetto è in fase sperimentale – commenta l’assessore Giardina – se porterà i risultati sperati lo si potrebbe replicare già dai prossimi mesi di gennaio-febbraio. Il lavoro di squadra tra i vari assessorati si è dimostrato una strategia vincente già in altre occasioni, a conferma del detto l’unione fa la forza”.