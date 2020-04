Canicattì, avviso pubblico approvazione piano triennale trasparenza e prevenzione corruzione

Print This Post

Nel dare corso alle disposizioni previste dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione” e del D.lgs. 97/2016, il Comune di Canicattì ha adottato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021 con deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 29.01.2019.

Dovendo procedere all’approvazione annuale del suddetto Piano l’Amministrazione Comunale procederà a consultare i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali, che possono presentare entro e non oltre le ore 12:00 del 20 gennaio c.a., eventuali proposte e/o osservazioni di cui tener conto in sede di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.

Le analisi e/o suggerimenti relativi ai contenuti del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovranno pervenire entro il suddetto termine utilizzando lo specifico modulo scaricabile al link:

http://www.comune.canicatti.ag.it/…/Serv…/L/IT/IDPagina/4537

Il modello dedicato deve essere presentato attraverso le seguenti modalità:

– inviando pec all’indirizzo di posta elettronica certificata:

protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it

– oppure con consegna diretta all’Ufficio Protocollo Unico con sede al piano terra del Palazzo di Città sito in Corso Umberto I, n° 59, Canicattì.