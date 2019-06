Canicattì, azzerata la Giunta comunale: in settimana nuovi assessori e nuove deleghe

Print This Post

Azzerata la Giunta a Canicattì, ritirate tutte le deleghe agli attuali assessori , in settimana si provvederà a nominare il nuovo esecutivo comunale con le relative deleghe.

Il sindaco Ettore Di Ventura, spiega in una nota: “Ho deciso, nonostante l’impegno e la dedizione mostrata dagli attual Assessori, di procedere ad alcuni avvicendamenti nella composizione della giunta comunale, anche se importanti risultati sono già stati ottenuti.

A seguito dell’approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e dell’approvazione dello schema di bilancio e DUP per il triennio 2019/2021 , era necessario intraprendere nuove azioni amministrative.

Ringrazio tutti gli assessori per l’impegno profuso in questi anni di mandato ma c’è la necessità di aprire una nuova fase dell’azione amministrativa e un’oggettiva necessità di rafforzamento in alcuni settori.

Non si tratta di un rimpasto sotto le insegne dei partiti ma di applicare la regola che ci siamo dati, mettere al centro del nostro lavoro la città di Canicattì.

Ci siamo rimessi in discussione e nomineremo la nuova Giunta per dare il segnale che non ci sono privilegi o zone franche, cercheremo di andare avanti con lo spirito di equilibrio e lealtà al progetto di rilancio della città che ci ha sempre contraddistinti”.