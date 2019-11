Canicattì, bambino muore per problematiche respiratorie: Gup avvia indagini

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi il Gup di Agrigento ha disposto delle nuove indagini in merito alla triste quanto delicata vicenda del neonato deceduto nel marzo 2017 all’interno dell’Ospedale Barone Lombardo di Canicattì.

Secondo quanto ipotizzato dall’accusa, pare che durante la degenza del piccolo all’interno della struttura ospedaliera, questi avrebbe presentato alcuni problemi di tipo respiratorio che non sarebbero stati trattati con il “tempestivo esame emogasanalitico”.

Per tali motivazioni quindi, la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo della pediatra e del neonatologo, che sarà vagliata attentamente dal giudice dell’udienza preliminare in seguito alle conclusioni delle nuove indagini disposte per accertare ulteriori responsabilità.

Di Pietro Geremia