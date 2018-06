Canicattì, Banca San Francesco: finanziate con oltre 2 milioni di Euro aziende start up tramite il Microcredito

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

La Banca San Francesco – Credito Cooperativo si pone come leader nel credito erogato alle PMI nella provincia di Agrigento, superando i 2 milioni di Euro di finanziamenti concessi a 90 piccole aziende e soprattutto a nuove aziende costituite da giovani, con garanzia Microcredito.

Con una organizzazione ad hoc, la banca ha investito su start-up, operanti sia nei settori tradizionali ma anche in settori sicuramente innovativi, per esempio ha erogato credito ad un’azienda che si occupa di commercio elettronico ed un’altra di cosmetica. Particolarissimo è il caso di un professionista che utilizzerà un cane addestrato per la pet-terapy di bambini con disturbi nell’apprendimento.

La Banca San Francesco è stata tra le prime ad utilizzare lo strumento del Microcredito, che consente ad aziende neo costituite e professionisti, l’accesso al credito con una garanzia pari 80% del finanziamento erogato, che ricordiamo è per un importo massimo di Euro 35.000,00 ed una durata massima di 7 anni.

La Banca inoltre ha organizzato presso i propri locali, dei corsi di formazione gratuiti, a favore delle imprese che hanno avuto erogato il finanziamento per aumentare le competenze e le conoscenze in due settori specifici della vita delle aziende: la gestione contabile, finanziaria e del personale e le nuove tecnologie (social network, marketing, mailing) nello sviluppo del core business.

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, guidato da Vincenzo Di Giacomo, ha colto l’importanza di sostenere le nuove generazioni di imprenditori anche in settori non convenzionali che rappresentano la nuova frontiera dell’economia, riscontrando positivamente che i giovani imprenditori si avvicinano alla Banca con idee chiare rispetto al passato e in molti casi con un’esperienza di lavoro consolidata presso l’azienda di famiglia o altra azienda.