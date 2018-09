Canicattì, Banca San Francesco: Sottoscritta convenzione con Sace a sostegno delle PMI

Print This Post

La SACE è l’Export Credit Agency italiana che offre attività assicurativa a sostegno delle esportazioni, operando in 181 paesi, con più di 46 mld di euro di operazioni commerciali e finanziamenti assicurati.

Offre inoltre la possibilità, per le PMI italiane, di accedere a finanziamenti erogati da banche convenzionate per supportare processi di internazionalizzazione effettuati con investimenti produttivi all’estero (o in Italia).

Iccrea BancaImpresa, ha firmato la convenzione con SACE che consente alle piccole e medie imprese clienti delle BCC italiane di attingere ad un plafond di 150 milioni di euro per il finanziamento dei loro progetti di internazionalizzazione. L’accordo consente a Iccrea BancaImpresa, la cui strategia punta a sviluppare le attività di internazionalizzazione, di rispondere al forte interesse dimostrato dalla clientela corporate delle BCC che necessita sempre più spesso di risorse finanziarie per i loro investimenti all’estero di carattere imprenditoriale.

La convenzione tra Iccrea BancaImpresa e SACE permetterà alle imprese clienti delle BCC di richiedere mutui chirografari a tasso variabile beneficiando della garanzia SACE fino al 70% dell’importo. La durata dei finanziamenti potrà essere di 36, 60, 72, 84 o 96 mesi e dovranno essere destinati a progetti di crescita all’estero anche attraverso investimenti domestici come, ad esempio, la realizzazione di nuovi impianti e/o l’ampliamento strutturale, oltre che all’ acquisizione di partecipazioni in imprese estere, l’apertura di nuove sedi, le attività promozionali o per la tutela del proprio marchio.

“La sottoscrizione della convenzione tra il Gruppo bancario Iccrea, e SACE, -dichiara il Dott. Michele Costanzo Direttore Generale della Banca San Francesco di Canicattì – è utile ad arricchire la gamma di servizi offerti alla clientela corporate della Banca San Francesco attraverso, tra l’altro, prodotti di assicurazione del credito, protezione degli investimenti e garanzia offerti da SACE, oltre a sviluppare e incoraggiare iniziative ed interventi a sostegno delle piccole e medie imprese italiane in Italia e all’estero”.