Domenica prossima, il Circolo del Partito Democratico di Canicattì, insieme con i Giovani Democratici locali, accogliendo la proposta della Segreteria Regionale, allestirà un banchetto per la raccolta di beni di prima necessità da destinare alla popolazione dell’Ucraina. Si invitano i Cittadini a voler mettere a disposizione beni non deperibili. I volontari saranno al banchetto dalle 9.30 alle 12.30. presso la Villa Comunale.

L’iniziativa ha carattere regionale: anche Canicattì si unisce agli altri Siciliani per compiere un gesto di solidarietà e di sostegno, di vicinanza concreta a coloro che patiscono le più gravi conseguenze del conflitto. La solidarietà, oltre alla valenza umanitaria, è un segno di compartecipazione, di vivo interessamento anche per manifestare il deciso no alla guerra, che miete vittime innocenti e crea distruzione.

Questa guerra è un peso che grava sulla coscienza del Governo Russo; siamo certi che lo stato di belligeranza opprima anche il popolo della Russia; vediamo, infatti, le proteste di rifiuto della guerra. Vogliamo esprimere sostegno anche a loro, affinché il vento della democrazia possa soffiare in questa grande Nazione, a beneficio della convivenza civile e pacificata dei Popoli.