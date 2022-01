Oggi, in concomitanza con la giornata designata per celebrare i funerali di Stato in suffragio del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, il Comune di Canicattì, associandosi alla mestizia che ha accomunato tutte le Istituzioni e il Paese intero, ne omaggerà la memoria esponendo le bandiere a mezz’asta.

“E’ stata una figura signorile, sempre attento ai bisogni degli altri. Un politico amato e rispettato da tutti, in Italia e all’Estero. Davvero dispiaciuti per questa improvvisa notizia ma felici che il nostro Paese abbia avuto, in Europa, un rappresentante speciale come lui” Il sindaco, Vincenzo Corbo.